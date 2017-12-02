«Зенит» сильнее по составу, чем мы. Они борются за попадание в первую четверку, а мы – за попадание в плей-офф, и пока у нас игра не идет.

Сегодня наши игроки проявили характер, навязывали «Зениту» борьбу. В какой-то момент мы провели несколько неудачных атак, не попали открытые броски. Забей мы их – все могло сложиться по-другому», - приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.