«Это была сложная игра. Нам потребовалось время, чтобы найти свой ритм. В начале мы не попали много открытых бросков, но в защите проделали отличную работу.

У нас было 10 дней на подготовку, и мы смогли подробно разобрать соперника. Стоит отдать должное команде «Цмоки», они играли хорошо», - приводит слова Брокхоффа официальный сайт краснодарской команды.

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