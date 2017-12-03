Форвард «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф – о победе над командой «Цмоки-Минск» (67:56) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была сложная игра. Нам потребовалось время, чтобы найти свой ритм. В начале мы не попали много открытых бросков, но в защите проделали отличную работу.

У нас было 10 дней на подготовку, и мы смогли подробно разобрать соперника. Стоит отдать должное команде «Цмоки», они играли хорошо», - приводит слова Брокхоффа официальный сайт краснодарской команды.