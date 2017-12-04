Форвард ЦСКА Уилл Клайберн высказался о том, что в первый же сезон в составе российского клуба стал одним из лидеров команды, и рассказал о работе с бывшим главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом.

– Я много работаю для этого, полностью выкладываюсь на тренировках, – приводят «Известия» слова Клайберна. – К тому же партнеры и тренеры помогли мне очень быстро адаптироваться в команде. Я счастлив, что все складывается именно так, но на первом месте у меня интересы команды. ЦСКА – большой клуб, выступать за который для меня счастье.

– В прошлом году вы дебютировали в Евролиге в составе «Дарушафаки». Какие воспоминания остались о работе с экс-тренером сборной России Дэвидом Блаттом?

– Самые позитивные. Блатт помог мне еще больше поверить в себя. Дал мне много игрового времени, чтобы я смог проявить себя. Блатт – один из лучших тренеров, под руководством которого мне посчастливилось поработать. Не зря он тренировал в НБА и был очень близок к чемпионскому титулу.

Добавим, что в первых десяти турах Евролиги 27-летний американец набирал в среднем по 13 очков.