«Больше всего нас удивил спортивный зал, в котором проводились матчи первенства Центрального федерального округа, – отметил Артем Денисов. – Мало того, что он довольно маленький по размерам, так еще и потолки оказались непривычно низкими. В таком зале очень трудно поражать кольцо дальними и средними бросками. Постоянно опасаешься, что попадешь мячом в потолок. Поэтому и результативность оказалась довольно низкой», - цитирует Денисова Tverisport.ru.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, она действительно прибавляет положительных эмоций и сил. И было очень приятно увидеть в Ярославле, вдали от дома, знакомые лица и услышать аплодисменты в свой адрес. Пожалуй, даже у хозяев не было в этих матчах такой поддержки, как у нас», - отметил наставник «Твери».