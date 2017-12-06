«Для меня очень волнительно быть в этом зале и играть перед этими болельщиками. Они не забыли меня и тепло приветствовали. С уважением отношусь ко всей организации и местным фанатам.

Сегодня могли закончить игру раньше, но допустили много индивидуальных ошибок. Дали «Альбе» шанс вернуться в игру, но они не наказали нас за это. Хочу выразить уважение тренеру Айто и той игре, которую демонстрирует его команда. Счастлив, что победили и остались на первом месте в группе. Хотим пройти регулярный сезон до самого конца максимально сфокусированными», – приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива».