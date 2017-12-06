Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 75:65 (26:15, 16:19, 18:14, 15:17) в пользу гостей.

В составе российского клуба 13 очков набрал Энтони Хиллиард. У победителей отличился Дишон Пьер, набравший 17 баллов, а также его одноклубник Шон Джонс, который сделал дабл-дабл – 16 очков, 10 подборов.

В следующем матче "Енисей" примет немецкий "Ольденбург". Игра состоится 13 декабря.

Добавим, что после сегодняшнего матча команда занимает 7-е место в группе.