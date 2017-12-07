Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче с «Бамбергом», который состоится в рамках Евролиги.

«Бамберг» – команда, которая в игре показывает жесткость, атлетизм, характер и огромное желание. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки, потому следует ожидать сложного матча. Надо быть предельно сфокусированным на то, что мы делаем в игре», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Бамберг» – ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.