«Бамберг» – команда, которая в игре показывает жесткость, атлетизм, характер и огромное желание. Они агрессивно действуют на обеих половинах площадки, потому следует ожидать сложного матча. Надо быть предельно сфокусированным на то, что мы делаем в игре», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Бамберг» – ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

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