Центровой ЦСКА Кайл Хайнс – о предстоящем матче с «Бамбергом», который состоится в рамках Евролиги.

«Для нашей команды это важный выездной матч. «Бамберг» здорово играет дома в отличной атмосфере. Естественно, здесь для меня особое место, ведь именно в этом городе началась моя карьера в Евролиге. Будет здорово вернуться сюда в очередной раз, увидеть друзей, множество знакомых лиц.

Что касается игры, нам необходимо справиться с интенсивностью в действиях соперника. Они потерпели обидное поражение на выезде от «Химок», потому будут играть с дополнительным желанием, и нам надо быть к этому готовыми», - приводит слова Хайнса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Бамберг» – ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.