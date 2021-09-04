ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 08:01

«Восток» и «Запад» сыграли в баскетбол и футбол на ВЭФ-2021

Товарищеские матчи по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game между командами «Запад» и «Восток» прошли во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и другие участники ВЭФ-2021 сыграли за команду «Запад». Капитаном соперников была начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик. Матч прошел в спорткомплексе «Динамо», который принимал заключительный этап подготовки мужской и женской команды по баскетболу 3х3 - серебряных призеров Токио-2020.

«Восток» выиграл матч по баскетболу - 47:43. Ранее в футбольном матче также чуть сильнее была команда “Востока” - 4:3. Одним из самых заметных на футбольном поле был участник международных соревнований на выносливость Дмитрий Якухный из Владивостока, пробежавший в период самоизоляции 100 км вокруг кровати за 10 часов.

Организатором матчей по баскетболу и футболу выступил спортивный клуб “Сколково” при поддержке “РК-Спорт” - спортивной платформы Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пловчиха Ищиулова выиграла серебро на Паралимпиаде в Токио"Нефтехимик" уверенно победил "Куньлунь Ред Стар"Тхэквондистка Поддубская стала третьей на ПаралимпиадеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Теперь — полуфиналы. На чемпионате России по боксу начинается самое интересное
Четверг 2 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове стал заключительным днем четвертьфинальных боев – определились полуфиналисты в четырех весовых категориях, и теперь начнется серьезная борьба за титул.
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика