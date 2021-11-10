Итудис останется главным тренером ЦСКА, несмотря на пять поражений подряд

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что главный тренер команды Димитрис Итудис продолжит занимать свою должность, несмотря на пять поражений подряд во всех турнирах.

«Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала. Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся», - приводит слова Ватутина ТАСС.

Напомним, что Итудис работает главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды выигрывали Евролигу (2016, 2019) и шесть раз становились победителем Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и девятое место в Евролиги.