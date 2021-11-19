Баскетбольный «Зенит» одержал пятую победу подряд в Евролиге, выиграв у «Милана»

Петербуржский «Зенит» одержал очередную победу в матче Евролиги, выиграв у «Милана» в игре 11-го тура. Встреча завершилась со счетом 74:70.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Джордан Микки, набравший 17 очков.

«Зенит» одержал пятую подряд победу в Евролиге и занимает четвертое место в турнирной таблице с восемью победами и тремя поражениями. На третьей позиции «Милан» с такими же показателями.

Следующая игра «Зенита» в Евролиге состоится против греческого «Панатинаикоса» в гостях 25 ноября, а «Милан» примет другую греческую команду - «Олимпиакос».