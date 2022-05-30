Паскуаль - о победе над ЦСКА: «Зенит» подарил миру еще один спектакль на паркете

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своей команды над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (97:95).

«Игра похожа не предыдущую, когда обе команды играли в лучший баскетбол в защите и в нападении. Мы подарили миру еще один баскетбольный спектакль на паркете», - приводит слова Паскуаля пресс-служба мине-бело-голубых.

Весомый вклад в победу своей команды внес Билли Бэрон, набравший 21 очко. У красно-синих отличился Никола Милутинов, в активе которого 15 очков и 10 подборов. К слову, самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Алексей Швед. Он принес команде 32 очка.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч команды проведут 2 июня в Санкт-Петербурге.