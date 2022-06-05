Итудис объявил об уходе с должности главного тренера ЦСКА

Греческий специалист Димитрис Итудис решил покинуть должность главного тренера ЦСКА. Об этом он заявил после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы с клубом решили пойти разными путями. Я не говорю «до свидания», я говорю «на связи», – цитирует Итудиса «Чемпионат».

Напомним, 51-летний наставник возглавил москвичей в 2014 году. За это время он помог команде выиграть 15 трофеев, в том числе два титула чемпиона Евролиги.

К слову, сегодня, 5 июня, красно-синие проиграли «Зениту» (75:81) в решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли противостояние (4-3), хотя, уступали по ходу серии со счетом 1-3.