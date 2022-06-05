ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итудис объявил об уходе с должности главного тренера ЦСКА

Греческий специалист помог красно-синим выиграть 15 трофеев.
05 июня 2022 16:54
автор: Артур Гичунцев

Греческий специалист Димитрис Итудис решил покинуть должность главного тренера ЦСКА. Об этом он заявил после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы с клубом решили пойти разными путями. Я не говорю «до свидания», я говорю «на связи», – цитирует Итудиса «Чемпионат».

Напомним, 51-летний наставник возглавил москвичей в 2014 году. За это время он помог команде выиграть 15 трофеев, в том числе два титула чемпиона Евролиги.

К слову, сегодня, 5 июня, красно-синие проиграли «Зениту» (75:81) в решающем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли противостояние (4-3), хотя, уступали по ходу серии со счетом 1-3.

источник: БК ЦСКА
Это интересно:
«Евролигу начнут забывать»: глава ОКР - о финальной серии Единой лиги ВТБ
«Зенит» впервые в своей истории выиграл турнир
05.06.2022 17:09
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Итудис объявил об уходе с должности главного тренера ЦСКА
Греческий специалист помог красно-синим выиграть 15 трофеев.
05.06.2022 16:54
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА
«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА
Армейцы выигрывали национальный чемпионат 27 раз.
05.06.2022 16:07
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Зенита» Паскуале удален в решающем матче финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА
Матч проходит в московском «Мегаспорте».
05.06.2022 15:46
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Базаревич назначен главным тренером «Самары»
Специалист уже возглавлял команду с 2005 по 2006 годы.
05.06.2022 12:41
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Швед стал первым в истории Единой лиги ВТБ, кому покорился рубеж в 100 очков в финальной серии
Судьбу финала между «Зенитом» и ЦСКА решится в седьмом матче
04.06.2022 23:12
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Кириленко назвал финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА лучшей в истории Единой лиги ВТБ
Команды определят победителя в седьмом матче
03.06.2022 18:13
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Итудис - о поражении от «Зенита»: Беру ответственность на себя
Армейцы рискуют остаться без титула по итогам сезона
02.06.2022 23:50
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» затащил ЦСКА в седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ
В решающем поединке у армейцев будет преимущество своей площадки
02.06.2022 21:57
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Кириленко рассказал о возможных матчах сборной России после отстранения от международных турниров
Сборная Черногории заменит российскую команду на Евро-2022.
01.06.2022 18:20
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Иногда они возвращаются. Как польский «смутьян» Крыховяк разочаровался в Греции и захотел обратно в Россию
Источники сообщают, что Гжегож Крыховяк склоняется к возобновлению карьеры в РПЛ.
ЦСКА — не чемпион впервые за 20 лет! Как «Зенит» вырвал историческую победу в Золотом матче Лиги ВТБ
Новым чемпионом России по баскетболу стал «Зенит». В седьмом, решающем матче финала плей-офф команда из Санкт-Петербурга сенсационно обыграла ЦСКА в Москве – 81:75.
Американская мечта сбылась! Как Девин Хейни стал новым абсолютным чемпионом в легком весе
В Мельбурне прошел знаковый титульный поединок, в котором американец Девин Хейни уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа.
Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются
<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>
Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц
Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.
По стопам Лемье! Как наш хоккейный суперталант поборол рак
18-летний форвард из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко справился с тяжелейшим недугом и вернется в хоккей, как звезда «Питтсбурга» Марио Лемье в 1993-м.
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Четыре претендента на замещение «Лиги Ставок» в РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика