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МБА и «Самара» вошли в список участников Единой лиги ВТБ

В новом сезоне примут участие 12 команд.
МБА и «Самара» вошли в список участников Единой лиги ВТБ
14 июня 2022 12:13
автор: Максим Скороходов
автор фото: Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ объявила, что к числу участников турнира примкнут МБА (Москва) и «Самара».

Обе команды еще ни разу не выступали в Единой лиге ВТБ. МБА в прошлом сезоне занял девятое место в Суперлиге и дошел до четвертьфинала Кубка России. «Самара» в свою очередь заняла четвертое место по итогам поей-офф Суперлиги при двух победах в прошлых годах, а также выиграла Кубок России.

Напомним, что ранее из состава участников Единой лиги ВТБ вышли эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура».

источник: Единая лига ВТБ
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