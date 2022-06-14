МБА и «Самара» вошли в список участников Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ объявила, что к числу участников турнира примкнут МБА (Москва) и «Самара».

Обе команды еще ни разу не выступали в Единой лиге ВТБ. МБА в прошлом сезоне занял девятое место в Суперлиге и дошел до четвертьфинала Кубка России. «Самара» в свою очередь заняла четвертое место по итогам поей-офф Суперлиги при двух победах в прошлых годах, а также выиграла Кубок России.

Напомним, что ранее из состава участников Единой лиги ВТБ вышли эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура».