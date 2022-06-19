Экс-наставник ЦСКА Итудис официально назначен на пост главного тренера «Фенербахче»

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Димитрис Итудис.
По информации источника, 51-летний грек подписал со стамбульским клубом трехлетний контракт. Ранее специалист покинул пост наставника ЦСКА.
Напомним, что Итудис возглавлял армейцев с июня 2014 года. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали Евролигу, а также шесть раз становились победителями Единой лиги ВТБ.
Ранее стало известно, что новым тренером ЦСКА стал македонец Эмиль Райкович.
источник: БК «Фенербахче»