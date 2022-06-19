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Экс-наставник ЦСКА Итудис официально назначен на пост главного тренера «Фенербахче»

Греческий специалист подписал с командой контракт на три года.
Экс-наставник ЦСКА Итудис официально назначен на пост главного тренера «Фенербахче»
19 июня 2022 13:13
автор: Владислав Корегин
автор фото: БК ЦСКА

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Димитрис Итудис.

По информации источника, 51-летний грек подписал со стамбульским клубом трехлетний контракт. Ранее специалист покинул пост наставника ЦСКА.

Напомним, что Итудис возглавлял армейцев с июня 2014 года. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали Евролигу, а также шесть раз становились победителями Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что новым тренером ЦСКА стал македонец Эмиль Райкович.

источник: БК «Фенербахче»
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