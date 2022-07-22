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Единая лига ВТБ сообщила об утверждении календаря на сезон-2022/23

Игры нового сезона стартуют 2 октября.
22 июля 2022 17:40
автор: Владислав Корегин

В пятницу, 21 июля, официальный сайт Единой лиги ВТБ сообщил об утверждении календаря матчей регулярного чемпионата на новый сезон.

Отмечается, что сезон будет разделен на два этапа. Первый этап пройдет в два круга – со 2 октября по 20 января. 12 клубов-участников лиги проведут между собой по два матча (дома и на выезде).

Затем коллективы, занявшие 1-6 места, попадут в группу А, а команды, оказавшиеся ниже шестой строчки, сыграют в группе B. Во втором этапе сезона клубы также сыграют по две встречи друг с другом.

Напомним, что в матче-открытии сезона встретятся действующий победитель Единой лиги ВТБ «Зенит» и УНИКС.

источник: Единая лига ВТБ
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