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Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене Грайнер

До ареста баскетболистка выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
28 июля 2022 16:30

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

«Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

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Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене Грайнер
До ареста баскетболистка выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
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