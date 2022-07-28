Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене Грайнер

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что компетентные ведомства ведут переговоры об обмене двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

«Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.