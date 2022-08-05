Футболистка Карпова потребовала освободить американскую баскетболистку Грайнер

Российская футболистка «Эспаньола» Надежда Карпова потребовала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую Химкинский суд признал виновной в контрабанде наркотических веществ.

«Свободу Бриттни Грайнер», - передает «РБ-Спорт» сообщение Карповой в социальных сетях.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.

По решению российского суда американская баскетболистка пробудет в тюрьме 9 лет и заплатит 1 млн руб. штрафа.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.