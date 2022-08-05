«Пусть едет домой и там накуривается». Трефилов выступил за обмен Грайнер на Бута

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением относительно задержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер за перевозку наркотических веществ.

— Но все же должны быть равны перед законом — олимпийский чемпион ты или простой человек.

— Вот здесь я смеюсь. К сожалению, иногда кто‑то равнее, всех под одну гребенку нельзя. Думаю, надо обменять Грайнер. Пусть едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать. Для нас это будет выгодный обмен, шпиона на шпиона! — заявил Трефилов «Матч ТВ».

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.