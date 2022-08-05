Джо Роган - о задержании Грайнер: Какая-то ужасная гадость

Американский комментатор UFC Джо Роган выразил мнение по поводу задержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России из-за перевозки и контрабанды наркотических веществ.

«Это действительно какая-то ужасная гадость. Я надеюсь, что удастся заключить какую-то сделку, чтобы ее освободить, а также надеюсь, что это заставит нас взглянуть на нашу собственную политику здесь, в Америке, где тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах за марихуану», — написал Роган в соцсетях.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.