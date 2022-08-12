Бриттни Грайнер подает апелляцию на приговор

Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков сообщил, что сторона защиты спортсменки подаст апелляционную жалобу на вынесенный Химкинским судом приговор.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», - приводит слова Бойкова российское СМИ.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.