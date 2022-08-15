Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сторона защиты баскетболистки из США Грайнер подала апелляцию на приговор Химкинского суда

Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
15 августа 2022 12:31
автор: Владислав Корегин

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда. Об этом заявила адвокат Мария Благоволина.

По ее словам, сторона защиты осужденной спортсменки уже направила соответствующие документы в связи с решением суда.

– Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда, – приводит слова Благоволиной российское СМИ.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.

Это интересно:
Генеральный секретарь РФБ Галкина будет работать в центральном офисе ФИБА
Специалистка проработала на своей должности в российской федерации более десяти лет.
15.08.2022 13:04
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Сторона защиты баскетболистки из США Грайнер подала апелляцию на приговор Химкинского суда
Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
15.08.2022 12:31
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Бриттни Грайнер подает апелляцию на приговор
Американскую баскетболистку приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
12.08.2022 12:38
Баскетбол
В России пройдет эксперимент с новым форматом игры в баскетбол
Спортсмены будут играть один на один.
11.08.2022 12:19
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за недопуска к участию в турнире
ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за недопуска к участию в турнире
Арбитражное решение ожидается в ближайшее время.
05.08.2022 13:59
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Джо Роган - о задержании Грайнер: Какая-то ужасная гадость
Американскую баскетболистку приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
05.08.2022 12:30
Баскетбол
автор: Александр Бойченко
«Пусть едет домой и там накуривается». Трефилов выступил за обмен Грайнер на Бута
Ранее американскую баскетболистку задержали за контрабанду наркотиков.
05.08.2022 12:03
Баскетбол
автор: Александр Бойченко
Футболистка Карпова потребовала освободить американскую баскетболистку Грайнер
Спортсменку из США посадили в России в тюрьму на девять лет.
05.08.2022 09:04
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Песков высказался о переговорах с США по обмену Грайнер
До ареста баскетболистка выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
02.08.2022 18:14
Баскетбол
«Мир потерял легенду». Майкл Джордан - о смерти Расселла
Баскетболист выразил свои соболезнования.
31.07.2022 23:47
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Пусть Промес продолжает в том же духе, мы ему поможем!» Джикия — о разгроме «Сочи» и первом месте «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» (3:0) рассказал о старте сезона и работе с Гильермо Абаскалем.
А ведь мог сидеть в тюрьме! Как дубль невероятного Промеса обеспечил «Спартаку» абсолютное лидерство в РПЛ
В заключительном матче 5-го тура РПЛ красно-белые в Москве разгромили сочинцев – 3:0.
А Карпин-то догнал «Зенит»! Как «Ростов» увез три очка из Нижнего Новгорода, пропустив три гола
В очередных матчах 5-го тура РПЛ ростовчане победили в гостях нижегородцев (4:3), а оренбуржцы взяли верх дома над торпедовцами (1:0). Команда Валерия Карпина возглавила таблицу вместе с «Зенитом».
«Разговоры о Юране работать не мешают». Николай Писарев — о своем дебюте в «Химках»
Новый главный тренер «Химок» Николай Писарев после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) порассуждал об атакующем футболе и подключении вратаря к розыгрышу угловых.
Фокусник из Питера. Как Андрей Аршавин доказал, что и наш футболист может быть мировой звездой
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о самом успешном футболисте страны за этот период – герое бронзового Eвро-2008, обладателе Кубка УЕФА и легионере лондонского «Арсенала».
«Если бы гол ЦСКА не отменили, «Зенит» надломился бы». Деменко — о матче в Санкт-Петербурге
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко признался «Плеймейкеру», что в этом сезоне ЦСКА навяжет питерцам борьбу за золото.
«Несмотря на травму Мозеса красно-белые победят 3:2». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 5-го тура РПЛ (14 августа, 20:00).
«Вырвался из когтей Гасперини, теперь развернется по-настоящему!» Что говорят о ярком дебюте Миранчука за «Торино»
Алексея Миранчука можно поздравить: «Торино», куда он перебрался из «Аталанты» перед самым стартом сезона, начала Серию А с победы над «Монцей» (2:1), а россиянин отметился голом в концовке первого тайма.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика