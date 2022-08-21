Пятикратный чемпион НБА Родман полетит в Россию, чтобы оказать помощь Грайнер

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман сообщил, что будет добиваться освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь вылететь на этой неделе», - сказал Родман американским СМИ.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.