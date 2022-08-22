Российский адвокат заявила, что Родман не сможет оказать давление на Россию в деле Грайнер

Российский адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказалась о решении пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана добиваться освобождения осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует. Но если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном?» - приводит слова Ярмуш RT.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.

В итоге, американская баскетболистка приговорена в Российской Федерации к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб.