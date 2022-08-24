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Родман не будет вмешиваться в дело Грайнер и не полетит в Россию

Пятикратный чемпион НБА послушался правительство США.
24 августа 2022 14:18
автор: Максим Скороходов

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман отменил свой полет в Россию для оказания помощи американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

По данным американской прессы, правительство США предупредило Родмана, что не будет поддерживать его действия и расценивает их как поездку частного лица. Также власти США боятся, что деятельность Родмана только ухудшит положение Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.

В итоге, американская баскетболистка приговорена в Российской Федерации к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб.

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