«Зенит» подписал контракт с Эртелем

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель продолжит карьеру в Единой лиге ВТБ.

Как сообщает официальный сайт «Зенита», клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 33-летним разыгрывающим.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед чемпионата Европы французские игроки подписали обязательство, в котором говорилось о запрете перехода в российские клубы.

В составе сборной Франции Томас стал серебряным призером чемпионата Европы. «Трехцветные» уступили в финале команде Испании (76:88).

В минвушем сезоне Евролиги Эртель провел 27 матчей в Евролиге.