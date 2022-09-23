СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Питерцы уступили сопернику с разницей в одно очко.
23 сентября 2022 19:32
автор: Артур Гичунцев

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб выиграл поединок с разницей в одно очко – 74:73 (17:16, 23:20, 16:23, 17:15).

Таким образом, «Локомотив» завершил групповой этап турнира, а питерцы 24 сентября сыграют с сербским «Партизаном».

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ поделили на две группы: в группе А выступают «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Партизан». В группе Б – ЦСКА, УНИКС и «Мега». Победители групп сыграют за трофей 25 сентября. Также состоятся матчи за серебряные и бронзовые медали.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
Питерцы уступили сопернику с разницей в одно очко.
23.09.2022 19:32
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА обыграл УНИКС в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ
Встреча прошла в Москве.
22.09.2022 19:17
Баскетбол
ЦСКА стал самым богатым клубом Единой лиги ВТБ
Бюджет клуба составляет 2,8 миллиарда рублей.
22.09.2022 16:24
Баскетбол
Во Франции заявили, что Эртель будет отстранен от национальной команды, если сыграет за «Зенит»
Ранее игрок подписал однолетний контракт с сине-бело-голубыми.
22.09.2022 13:18
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Эртеля отстранили от матчей за сборную Франции из-за контракта с «Зенитом»
Баскетболист сегодня подписал соглашение с российским клубом.
21.09.2022 20:38
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Паскуаль отреагировал на переход Эртеля в «Зенит»
21.09.2022 17:01
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» подписал контракт с Эртелем
Баскетболист стал призером минувшего чемпионата Европы.
21.09.2022 15:58
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Эртель может перейти «Зенита», несмотря на запрет французской федерации
Баскетболист выступал на чемпионате Европы 2022 года.
20.09.2022 15:36
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Испании стала победителем Евробаскета-2022, обыграв в финале Францию
Встреча состоялась в Берлине.
18.09.2022 23:33
Баскетбол
Стало известно, кто сыграет в финале Евробаскета-2022
Встреча состоится 18 сентября.
16.09.2022 23:39
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.
Кому драться с Усиком? Расклад и лучшие ставки на бой Джойс — Паркер
В ночь на 25 сентября в Манчестере пройдет долгожданный поединок тяжеловесов - Джо Джойс против Джозефа Паркера. «Плеймейкер» оценивает шансы претендентов на то, чтобы сразиться затем за чемпионство с Александром Усиком.
Победа Емельяненко над Дациком станет чудом или фарсом. Расклад на Hardcore Boxing
24 сентября столичная «ВТБ Арена» примет турнир лиги Hardcore Boxing, в главном поединке которого столкнутся Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. «Плеймейкер» взвешивает шансы основных участников бойцовского вечера в Москве.
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Как смерть фигуриста Сергея Гринькова разрушила самую красивую пару страны
Серию материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании - Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика