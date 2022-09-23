«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб выиграл поединок с разницей в одно очко – 74:73 (17:16, 23:20, 16:23, 17:15).
Таким образом, «Локомотив» завершил групповой этап турнира, а питерцы 24 сентября сыграют с сербским «Партизаном».
Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ поделили на две группы: в группе А выступают «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Партизан». В группе Б – ЦСКА, УНИКС и «Мега». Победители групп сыграют за трофей 25 сентября. Также состоятся матчи за серебряные и бронзовые медали.
источник: «Советский спорт»