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Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке Единой лиги ВТБ

В финале петербургский клуб оказался сильнее ЦСКА (71:70).
25 сентября 2022 22:39

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг петербургский «Зенит» с победой в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА (71:70).

«Как и в финале чемпионата, наши парни обыграли ЦСКА и подтвердили, что они по праву сильнейшие в стране», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, что самым результативным игроком встречи стал представитель армейцев Никола Милутинов, записавший в свой актив 22 очка. У сине-бело-голубых ярче всех себя проявил Томас Уимбуш, набравший 20 очков.

К слову, тройку лучших на турнире замкнул казанский УНИКС, накануне обыгравший белградский «Партизан» (83:77).

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