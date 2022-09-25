Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг петербургский «Зенит» с победой в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА (71:70).

«Как и в финале чемпионата, наши парни обыграли ЦСКА и подтвердили, что они по праву сильнейшие в стране», - написал специалист в своем телеграм-канале.

Напомним, что самым результативным игроком встречи стал представитель армейцев Никола Милутинов, записавший в свой актив 22 очка. У сине-бело-голубых ярче всех себя проявил Томас Уимбуш, набравший 20 очков.

К слову, тройку лучших на турнире замкнул казанский УНИКС, накануне обыгравший белградский «Партизан» (83:77).