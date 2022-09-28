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Баскетболистки сборной Мали извинились за драку после матча чемпионата мира

Два игрока африканской национальной команды устроили потасовку в подтрибунном помещении.
28 сентября 2022 09:51
автор: Максим Скороходов

Баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу извинились за свою драку после поражения от Сербии (68:81) на групповом этапе чемпионата мира.

«Мы здесь, чтобы извиниться за видео, которое появилось в социальных сетях. Запечатленное на нем не входило в наши планы, мы были расстроены из-за проигрыша», - сказала Курума журналистам, рядом с ней сидела вторая участница потасовки Дабу.

Добавим, что сборная Мали проиграла во всех четырех матчах в группе.

Чемпионат мира проходит в Австралии и завершится 1 октября.

источник: «Советский спорт»
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