Баскетболистки сборной Мали извинились за драку после матча чемпионата мира

Баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу извинились за свою драку после поражения от Сербии (68:81) на групповом этапе чемпионата мира.

«Мы здесь, чтобы извиниться за видео, которое появилось в социальных сетях. Запечатленное на нем не входило в наши планы, мы были расстроены из-за проигрыша», - сказала Курума журналистам, рядом с ней сидела вторая участница потасовки Дабу.

Добавим, что сборная Мали проиграла во всех четырех матчах в группе.

Чемпионат мира проходит в Австралии и завершится 1 октября.