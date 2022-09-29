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В Кемерове начнется строительство Центра уличного баскетбола

Соглашение о создании нового спортивного объекта было подписано на форуме «Россия – спортивная держава».
В Кемерове начнется строительство Центра уличного баскетбола
29 сентября 2022 17:01

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Кемерове принял участие в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

Отметим, что на площадке форума глава банка провел ряд деловых встреч, в том числе с Министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Кроме того, в рамках деловой программы форума Петр Фрадков и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ – Детям». В рамках подписанного соглашения предусмотрено создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

«Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской Федерацией Баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлеченную движением и любовью к баскетболу молодежь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект «ПСБ – Детям» растет, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс», – прокомментировал Петр Фрадков.

На сегодняшний день ПСБ уже открыл двенадцать Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.

источник: «Советский спорт»
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