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Женская сборная США стала победителем чемпионата мира-2022, победив в финале Китай

Это четвертый титул для американок в истории своих выступлений на мировых первенствах.
01 октября 2022 11:15
автор: Владислав Корегин

Баскетболистки национальной команды США одержали победу над Китаем в финальном матче чемпионата мира 2022 года, который прошел в Австралии.

Отметим, что американки обыграли своих соперниц со счетом 83:61 (18:13, 25:20, 25:14, 15:14). Больше всего очков в составе победительниц набрала Эйжа Уилсон (19 очков). У китаянок лучшей по данному показателю стала Ли Юэру (19 очков).

Таким образом, сборная США в четвертый раз в своей истории завоевала мировое первенство. До этого команда побеждала в 2010, 2014 и 2018 годах.

источник: «Советский спорт»
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