Жена Грайнер: Бриттни могут перевести в трудовой лагерь

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поделилась мнением об аресте своей возлюбленной в России.

«Бриттни уже и так достаточно пострадала за свое преступление. Она сейчас в том положении, когда ее могут перевести в трудовой лагерь. Мой мозг даже не может этого постичь», - приводит слова Шерель зарубежные СМИ.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.