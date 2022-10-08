«Зенит» обыграл «Парму» в выездном матче Единой лиги ВТБ

В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Парма» уступила на своей площадке петербургскому «Зениту» со счетом 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс. Он набрал 18 очков.

Столько же результативных баллов на свой счет записал игрок «Пармы» Александр Платунов.

В следующем матче чемпионата «Зенит» встретится с «Автодором» на своей площадке (14 октября), а «Парма» отправится в гости к «Астане» (13 октября).