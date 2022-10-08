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«Зенит» обыграл «Парму» в выездном матче Единой лиги ВТБ

Клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в сезоне.
08 октября 2022 18:10
автор: Александр Поволоцкий

В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Парма» уступила на своей площадке петербургскому «Зениту» со счетом 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс. Он набрал 18 очков.

Столько же результативных баллов на свой счет записал игрок «Пармы» Александр Платунов.

В следующем матче чемпионата «Зенит» встретится с «Автодором» на своей площадке (14 октября), а «Парма» отправится в гости к «Астане» (13 октября).

источник: «Советский спорт»
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