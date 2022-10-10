«Можете не извиняться». Новичок «Зенита», пожертвовавший сборной ради клуба, ответил критикам

Французский разыгрывающий питерского «Зенита» Томас Эртель ответил своим критикам, которые не одобрили его переезда в Россию.

«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Мне абсолютно плевать, знайте это. Так что можете не извиняться. Просто живите своей жизнью. Заранее спасибо», - написал игрок в своих соцсетях.

Добавим, что из-за переезда в Россию баскетболист не сможет выступать за свою национальную сборную, поскольку местная федерация баскетбола запретила своим игрокам выступать в РФ.

Аналогичные требования к свои спортсменам выдвигают и различные федерации в других видах спорта. В частности, в Латвии законодательно запретили свои хоккеистам играть в российских турнирах.