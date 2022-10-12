Евролига отреагировала на информацию о переговорах с инвесторами из ОАЭ

Генеральный директор Евролиги рассказал о возможном сотрудничестве с инвесторами из ОАЭ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиакомпания Emirates, которая базируется в Дубае, планирует инвестировать в турнир.

«Целью визита был обмен идеями и определение возможностей потенциального сотрудничества. Мы в восторге от возможностей, которые открываются перед Евролигой в ОАЭ, но пока рано говорить о деталях. С нетерпением ждем продолжения переговоров», — приводят слова Маршалла Гликмана зарубежные СМИ.

Отмечается, что Emirates за сотрудничество готова предложить сумму от 50 миллионов евро в год. Нынешний спонсор турнира, компания Turkish Airlines, выплачивает десять миллионов в сезон.