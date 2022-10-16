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«Самара» разгромила на выезде «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Лидирует в таблице московский ЦСКА.
16 октября 2022 16:37
автор: Александр Поволоцкий

«Самара» на выезде нанесла поражение «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча завершился со счетом 90:52 (19:15, 24:8, 25:11, 22:18) в пользу команды Сергея Базаревича.

Самым результативным игроком в составе »Самары» стал форвард Джеймс Эннис. Он набрал 18 очков.У «Пари Нижний Новгород» десять результативных баллов в активе Александра Чадова.

Таким образом, «Самара» одержала вторую победу в сезоне и занимает пятое место в таблице. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке, потерпев второе поражение.

источник: «Советский спорт»
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Лидирует в таблице московский ЦСКА.
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