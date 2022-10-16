«Самара» разгромила на выезде «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» на выезде нанесла поражение «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ.
Встреча завершился со счетом 90:52 (19:15, 24:8, 25:11, 22:18) в пользу команды Сергея Базаревича.
Самым результативным игроком в составе »Самары» стал форвард Джеймс Эннис. Он набрал 18 очков.У «Пари Нижний Новгород» десять результативных баллов в активе Александра Чадова.
Таким образом, «Самара» одержала вторую победу в сезоне и занимает пятое место в таблице. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке, потерпев второе поражение.
источник: «Советский спорт»