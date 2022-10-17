FIBA отстранила сборную России от женского Евробаскета-2023

Международная федерация баскетбола отстранила женскую сборную России от участия в отборочном турнире ЧЕ-2023.

Таким образом, команда Александра Ковалева пропустит и сам чемпионат Европы.

«Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в предстоящих отборочных соревнованиях Евробаскета в ноябре 2022 года и феврале 2023 года», — говорится в заявлении международной федерации, опубликованном пресс-службой FIBA.

Напомним, что в 2021 году российская сборная уступила команде Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы (83:85).