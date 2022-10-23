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УНИКС обыграл на своей площадке «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла на стадионе «Баскет-Холл».
23 октября 2022 18:40
автор: Александр Поволоцкий

В воскресенье, 23 октября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

УНИКС принимал в Казани «Локомотив-Кубань». Встречался завершилась победой хозяев со счетом 83:75 (24:20, 19:19, 21:27, 19:9).

Самым результативным игроком матча стал Луи Лабери. Игрок УНИКСа набрал 19 очков. У гостей лучшим стал Джейлен Бэрфорд — 15 очков.

28 октября подопечные Велимира Перасовича сыграет дома с МБА. Днем ранее «Локомотив-Кубань» встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород».

источник: «Советский спорт»
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