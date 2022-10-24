«Зенит» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил на выезде «Самару» - 70:63 (27:22, 12:21,20:19, 23:8).

Самым результативным игроком матча стал игрок санкт-петербургского клуба Калеб Хоумсли, набравший 28 очков, забросивший по ходу матча 7 из 11 трехочковых бросков. У хозяев паркета отличился Маркос Наит, на счету которого 20 очков.

«Зенит» с девятью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, а «Самара» с семью находится на седьмом месте в Лиге.

Следующую игру «Самара» проведет 27 октября дома, приняв казахстанскую «Астану», днем позже «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с белорусским «Минском».