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«Зенит» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион Лиги смог отыграться с -11 и довести дело до победы.
24 октября 2022 20:29
автор: Александр Евграфов

«Зенит» победил на выезде «Самару» - 70:63 (27:22, 12:21,20:19, 23:8).

Самым результативным игроком матча стал игрок санкт-петербургского клуба Калеб Хоумсли, набравший 28 очков, забросивший по ходу матча 7 из 11 трехочковых бросков. У хозяев паркета отличился Маркос Наит, на счету которого 20 очков.

«Зенит» с девятью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, а «Самара» с семью находится на седьмом месте в Лиге.

Следующую игру «Самара» проведет 27 октября дома, приняв казахстанскую «Астану», днем позже «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с белорусским «Минском».

источник: «Советский спорт»
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