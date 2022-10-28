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Консультант по урегулированию кризисов Фрэнкс высказался о ситуации Грайнер

Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
28 октября 2022 15:51

Джонатан Фрэнкс, представитель кампании «Вернем наши семьи домой» и консультант по урегулированию кризисов, высказался об аресте в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Я уверен, что русским очень приятно наблюдать за происходящим хаосом и чувствовать, что они могут спровоцировать его в любой момент, ухудшив условия ее содержания в тюрьме», - приводит слова Фрэнкса зарубежная пресса.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

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