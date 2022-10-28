Баскетболист ЦСКА Антонов прооперирован в Финляндии после травмы

Баскетболист московского ЦСКА Семен Антонов перенес операцию на ахилловом сухожилии правой ноги, сообщает Telegram-канал армейцев.

Антонов получил травму в воскресном матче с «Автодором». Операция была проведена в Финляндии. В настоящее время баскетболист находится под наблюдением врачей. После выписки Антоном вернется в Москву, где продолжит реабилитацию на базе клуба.

В ЦСКА затрудняются назвать сроки возвращения игрока, отмечая, что они будут зависеть от результатов промежуточных обследований.