Баскетболиста «Зенита» Эртеля пожизненно отстранили от сборной Франции из-за игры в России

Французская федерация баскетбола пожизненно отстранила от национальной команды баскетболиста «Зенита» Томаса Эртеля.

В августе Эртель подписал соглашение с федерацией, запрещающее подписывать контракты с клубами из России и Белоруссии, после чего перешел в «Зенит», отказал «Реалу».

«Мы можем рассматривать тех, кто играет в России, но не подписал соглашение. Что касается Томаса, которому мы все объяснили, он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено», - сказал президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сиюта местным журналистам.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Эртель провел шесть матчей за «Зенит», в которых в среднем набирал 7 очков, делал 2,2 подбора и отдавал 7,8 голевых передач.