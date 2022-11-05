Дончич повторил достижение 63-летней давности в НБА

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена в сезоне-1959/60 года, набрав в каждом из восьми стартовых матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) более 30 очков.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (111:110) на счету Дончича 35 очков.

Рекорд продолжительности серии в НБА также принадлежит Чемберлену, который в сезоне-1962/63 набирал 30 и более очков в каждом из 23 матчей.

В этом сезоне 23-летний Дончич набирает в среднем за игру 36 очков, делая 8,8 подборов и 8,6 передач за 36 минут времени на площадке.