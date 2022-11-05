Чемпион НБА проиграл пятый матч подряд

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» проиграл пятый матч подряд, уступив на выезде «Нью-Орлеану» со счетом 105:114 (27:26, 27:35, 25:27, 26:26).
«Голден Стэйт» идет 12-м месте в таблице Западной конференции. А на Востоке лидирует «Милуоки Бакс», выигравшая все восемь матчей с начала сезона. На этот раз «Милуоки» обыграла на выезде «Миннесоту» 115:102.
Такой успешный старт сезона является первым в истории клуба.
Результаты остальных матчей дня: «Детройт» - «Кливленд» - 88:112; «Индиана» - «Майами» - 101:99; «Вашингтон» - «Бруклин» - 86:128; «Филадельфия» - «Нью-Йорк» - 104:106; «Бостон» - «Чикаго» - 123:119; «Мемфис» - «»Шарлотт» - 130:99; «Сан-Антонио» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 106:113; «Финикс» - «Портленд» - 106:108; «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Юта» - 116:130.