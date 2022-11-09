Пресс-секретарь Белого дома рассказала о требованиях Байдена по делу Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о требованиях президента США Джо Байдена к своей администрации относительно содержания баскетболистки Бриттни Грайнер в российской тюрьме.

«Президент поручил администрации убедить ее российских надзирателей улучшить обращение с ней и условия, которые ей приходится терпеть в исправительной колонии», - приводит слова Жан-Пьера зарубежная пресса.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.