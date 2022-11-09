Агент Грайнер: Надеемся, что Бриттни вернется домой на праздники

Линдсей Кагава Колас, агент американской баскетболистки Бриттни Грайнер, надеется, что ее клиентка вернется домой на праздники.

«Мы благодарны всем за поддержку и надеемся, что к Бриттни и всем незаконно задержанным американцам будет проявлено милосердие, и они вернутся домой к своим семьям на праздники», - приводит слова менеджера зарубежная пресса.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.