«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» на своей площадке уступил «Локомотиву-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Краснодарская команда выиграла в Красноярске со счетом 71:69 (18:17, 19:22, 22:14, 12:16) .

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк и Джайлен Барфорд. Они набрали по 19 очков. У «Енисея» лушим стал Александр Гудумак (17).

Добавим, что красноярский клуб занимает 10‑е место в таблице. «Локомотив‑Кубань» идет на пятой позиции, выиграв 5 матчей.