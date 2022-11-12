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Стефен Карри повторил 20-летний рекорд Майкла Джордана

Баскетболист набрал в двух матчах подряд более 40 очков
12 ноября 2022 11:50
автор: Артур Гичунцев

34-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком со времен Майкла Джордана, набравшим в двух играх подряд более 40 очков.

В прошлом матче с «Кливленд Кавальерс» Стефен набрал 40 очков, почти половину из которых – в четвертой десятиминутке, внеся ключевой вклад в победу команды (106:101). До этого Карри принес «Уорриорз» 47 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113). Легенда мирового баскетбола Майкл Джордан набрал дважды подряд более 40 очков в 2002 году в возрасте 38 лет, сообщает ESPN AR.

Напомним, что Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года, в прошлом сезоне он стал в составе клуба четырехкратным чемпионом НБА.

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