Стефен Карри повторил 20-летний рекорд Майкла Джордана

34-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком со времен Майкла Джордана, набравшим в двух играх подряд более 40 очков.

В прошлом матче с «Кливленд Кавальерс» Стефен набрал 40 очков, почти половину из которых – в четвертой десятиминутке, внеся ключевой вклад в победу команды (106:101). До этого Карри принес «Уорриорз» 47 очков в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113). Легенда мирового баскетбола Майкл Джордан набрал дважды подряд более 40 очков в 2002 году в возрасте 38 лет, сообщает ESPN AR.

Напомним, что Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года, в прошлом сезоне он стал в составе клуба четырехкратным чемпионом НБА.