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Владислав Емченко: Мы детально разобрали соперника. У «Зенита» широкая ротация

Капитан «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко рассказал в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой об ожиданиях от предстоящего матча с «Зенитом». И поделился мнением, что нужно допускать меньше ошибок в игре.
Владислав Емченко: Мы детально разобрали соперника. У «Зенита» широкая ротация
15 ноября 2022 14:34
автор: Савинова Дарья

- Сами как-то и не заметили, что добились трех побед подряд. Были сфокусированы на каждую отдельную игру, двигались от матча к матчу. Теперь, конечно, хочется продлить эту серию. Тем более что сейчас нам предстоит встреча с действующим чемпионом. В этом году мы уже с ними встречались на Суперкубке – выиграли. Очень хочется доказать самим себе, что это была не случайная победа. Мы серьезно настраиваемся: было достаточно времени на подготовку, мы детально разобрали соперника.

- Что в первую очередь нужно улучшить в своей игре, чтобы рассчитывать на успех?
- Мы допускаем слишком много ошибок. В игре с таким соперником, как «Зенит», потери нужно минимизировать. Чем выше классом оппонент, тем выше вероятность, что за каждую ошибку он будет наказывать набранными очками. Еще нам есть куда расти в плане игры в защите – и индивидуальной, и командной. Ну и в нападении нужно лучше двигать мяч, делиться им, находить партнеров в более выгодных позициях.

- В чем сильные стороны соперника?
- У «Зенита» широкая ротация, каждый игрок силен индивидуально и четко знает свою роль. У соперника много игроков, которые хороши в созидании, есть и те, кто силен в завершении атак. У них сплочённая, сыгранная команда, и в их игре видна рука тренера. Поэтому мы детально разбираем каждого игрока – смотрим, какие у них сильные, какие слабые стороны. Да, это уже не тот «Зенит», который мы обыграли в Суперкубке. Они набрали ход, мы это понимаем и готовимся к матчу со всей серьезностью.

- Кого выделишь персонально у соперника?
- В первую очередь тех, против кого придется играть лично – это первые-вторые номера. Пришел Томас Эртель, он здорово создает для партнеров удобные ситуации для броска. Дима Кулагин нам хорошо знаком. Он постоянно ищет лазейку для атаки, для передачи. Еще один новичок – Калеб Хоумсли. Но и он нам тоже хорошо известен. В прошлом году я играл против него, когда он был еще в «Гамбурге». Это трио заряжено на атаку, на созидание. К ним будет приковано особое внимание – нужно постараться максимально нейтрализовать их потенциал.

- Что может стать х-фактором в предстоящем матче?
- Конечно, наши болельщики. Когда мы слышим гул трибун, аплодисменты -это нас заряжает, дает еще больше энергии. Поэтому от лица всей команды говорю: «Приходите на матч, мы будем очень рады вас видеть!»

Напомним, «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом» в рамках турнира Единой лиги ВТБ. Начало встречи 16 ноября 2022 года запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Баскет-Холл.

источник: «Советский спорт»
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Владислав Емченко: Мы детально разобрали соперника. У «Зенита» широкая ротация
Владислав Емченко: Мы детально разобрали соперника. У «Зенита» широкая ротация
Капитан «Локомотив-Кубань» Владислав Емченко рассказал в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой об ожиданиях от предстоящего матча с «Зенитом». И поделился мнением, что нужно допускать меньше ошибок в игре.
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