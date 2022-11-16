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«Зенит» обыграл в гостях «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Дабл-дабл на свой счёт записал Томас Уимбуш.
16 ноября 2022 22:50
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 68:62 (18:17, 19:22, 22:14, 12:16) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Джайлен Барфорд. Он набрал 22 очка. У «Зенита» лучшим стал Томас Эртель (16).

Добавим, что клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице, выиграв семь матчей из девяти. «Локомотив‑Кубань» идет на шестой позиции, потерпев пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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Дабл-дабл на свой счёт записал Томас Уимбуш.
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