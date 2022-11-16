«Зенит» обыграл в гостях «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра в Краснодаре завершилась со счетом 68:62 (18:17, 19:22, 22:14, 12:16) в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Локомотива-Кубани» Джайлен Барфорд. Он набрал 22 очка. У «Зенита» лучшим стал Томас Эртель (16).
Добавим, что клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице, выиграв семь матчей из девяти. «Локомотив‑Кубань» идет на шестой позиции, потерпев пять поражений.
источник: «Советский спорт»